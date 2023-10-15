Путін зробив нову скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ

Путін зазначив, що на окремих ділянках бойових дій Україна готує нові активні наступальні операції

За словами Путіна, російські війська «покращують своє становище практично на всьому просторі лінії зіткнення»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що успішний контрнаступ ЗСУ «провалився». Про це він сказав в інтерв’ю російським пропагандистам.

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«Контрнаступ України провалився повністю, російські війська сьогодні покращують своє становище практично на всьому просторі лінії зіткнення», – запевнив Путін.

Водночас російський тиран зазначив, що на окремих ділянках бойових дій Україна готує нові активні наступальні операції.

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«Росія відповідним чином на це реагує», – коротко прокоментував президент країни-агресорки.

Нагадаємо, триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Також українські війська здійснюють наступальні операції в кількох напрямках. Збройні сили оборони зуміли просунутися на північ від Мар’їнки. Російські окупанти намагаються наступати на Куп’янсько-Лиманському напрямку з метою оточення Куп’янська, але Збройні сили України утримують оборону.

До слова, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Володимира Путіна диктатором.