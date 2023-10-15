Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін зробив нову скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін зробив нову скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
Путін зазначив, що на окремих ділянках бойових дій Україна готує нові активні наступальні операції
фото з відкритих джерел

За словами Путіна, російські війська «покращують своє становище практично на всьому просторі лінії зіткнення»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що успішний контрнаступ ЗСУ «провалився». Про це він сказав в інтерв’ю російським пропагандистам.

«Контрнаступ України провалився повністю, російські війська сьогодні покращують своє становище практично на всьому просторі лінії зіткнення», – запевнив Путін.

Водночас російський тиран зазначив, що на окремих ділянках бойових дій Україна готує нові активні наступальні операції.

«Росія відповідним чином на це реагує», – коротко прокоментував президент країни-агресорки.

Нагадаємо, триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Також українські війська здійснюють наступальні операції в кількох напрямках. Збройні сили оборони зуміли просунутися на північ від Мар’їнки. Російські окупанти намагаються наступати на Куп’янсько-Лиманському напрямку з метою оточення Куп’янська, але Збройні сили України утримують оборону.

До слова, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Володимира Путіна диктатором.

Читайте також: Путін «дотягне до листопада». Але що далі?
Теги: путін війна ЗСУ контрнаступ пропаганда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Польщі два топ-генерали подали у відставку після скандалу з російською ракетою
У Польщі два топ-генерали подали у відставку після скандалу з російською ракетою
10 жовтня, 14:59
Війна в Ізраїлі: кількість загиблих сягнула 900
Війна в Ізраїлі: кількість загиблих сягнула 900
9 жовтня, 22:54
Чоловіка доставили до лікарні з пораненням обличчя
Росіяни скинули авіабомбу на Костирку: є поранений
7 жовтня, 22:57
Путін вирішив покарати Пашиняна. Тепер задача прем’єра Вірменії – утриматися у кріслі
Карабах: розрахунки та прорахунки Путіна, а також висновки для України авторська стаття
5 жовтня, 09:21
Через артилерійський обстріл сталося займання приватного будинку
Постраждала жінка та двоє дітей: окупанти обстріляли Херсон (фото)
2 жовтня, 09:17
Фіцо заявив, що зробить усе можливе для початку мирних переговорів між Україною та РФ
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
1 жовтня, 17:08
Вірус розлучень і далі розповсюджується Верховною Радою
Розлучення по-депутатськи. Як політики під час війни ділять дітей та майно Світська хроніка
28 вересня, 11:11
Коли Володимир укотре прямував на порятунок мирних херсонців, його легкомоторний човен зіткнувся з некерованою баржею, яку несло стрімким потоком
Загинув, рятуючи мешканців затопленої Херсонщини. Згадаймо Володимира Кавуліча
28 вересня, 09:00
За добу на Бахмутському напрямку ліквідовано 159 окупантів
ЗСУ повідомили про успіхи в районі звільненої Кліщіївки
24 вересня, 10:57

Політика

Путін зробив нову скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
Путін зробив нову скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
У Польщі розпочалися доленосні парламентські вибори
У Польщі розпочалися доленосні парламентські вибори
Байден провів переговори з лідерами Ізраїлю та Палестини
Байден провів переговори з лідерами Ізраїлю та Палестини
Ізраїль переніс наземну операцію в Секторі Гази – NYT
Ізраїль переніс наземну операцію в Секторі Гази – NYT
Скандальний речник МЗС Польщі, який раніше критикував Зеленського, позбувся посади
Скандальний речник МЗС Польщі, який раніше критикував Зеленського, позбувся посади
Чи передає Польща Україні зброю: Моравецький дав відповідь
Чи передає Польща Україні зброю: Моравецький дав відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
75K
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
14K
Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга
13K
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину
12K
Чому воюють Ізраїль та Палестина? Головні питання і відповіді
3223
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Сьогодні, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
Вчора, 23:09
Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Вчора, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 04:58

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту