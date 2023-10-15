У Петербурзі суд арештував росіянина за графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»

Російське слідство заявляє, затриманий наніс чорною фарбою написи та стилізований малюнок серця на фасади двох будівель, чим «осквернив їх»

Місцевого жителя Олега Проніна відправили під варту на два місяці

У Санкт-Петербурзі відправили під варту чоловіка через його графіті у формі серця «на знак любові до ЗСУ та Буданова», каже слідство. Сам затриманий вже визнав вину. Про це повідомила Об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга.

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Так, місцевого жителя Олега Проніна відправили під варту на два місяці. Його звинувачують у вандалізмі за мотивом політичної ненависті.

Російське слідство заявляє, що 12 жовтня затриманий наніс чорною фарбою написи та стилізований малюнок серця «на знак любові та поваги до ЗСУ та начальника ГУР України (Кирила Буданова – «Главком»)» на фасади двох будівель, чим «осквернив їх».

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Також росіяни кажуть, що чоловік придбав і зберігав у себе вдома боєприпаси, зокрема для пістолета-кулемета Шпагіна. А ще – нібито протитанкову міну М-56.

Пронін визнав свою провину і заявив, що «ховатися не має наміру».

Нагадаємо, частка переконаних прихильників воєнних дій проти України в російському суспільстві – так звана «партія війни» – становить лише 10-15% населення.

До слова, триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.