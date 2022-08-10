ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW

Генштаб ЗСУ не висвітлює бойові дії на Харківщині

Західні ЗМІ повідомляють, що Збройні сили України пішли у контрнаступ під Ізюмом Харківської області. Але Генеральний штаб ЗСУ не згадав про Ізюм у своєму вечірньому зведенні 9 серпня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Це мовчання є значним відходом від попереднього українського висвітлення осі Харків – Донецьк», – зазначили аналітики інституту.

Український Генштаб та місцеві чиновники повідомили, що 9 серпня російські війська продовжували обстріли населених пунктів на північ, захід і південь від Ізюма та вздовж кордону Харків - Донецька область на слов’янському напрямку.

9 серпня російські війська не проводили жодних підтверджених наземних штурмів поблизу Харкова.

Російські війська продовжували регулярні обстріли Харкова та навколишніх населених пунктів із застосуванням танків, артилерії та ракет.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

Російські війська вели наземні атаки на південний схід від Сіверська та навколо Бахмута. Російські війська здійснили наземні атаки на північ від Донецька та на південний захід від Донецька поблизу кордону Запорізької та Донецької областей.

Кілька потужних вибухів прогриміли на російських позиціях поблизу Севастополя та на північ від Криму, але Росія не звинувачувала в них Україну, і Україна не взяла на себе відповідальність за них.

Росія запустила супутник спостереження для Ірану.

Західні ЗМІ повідомили, що під Ізюмом йде український контрнаступ, але український Генштаб у вечірньому звіті повністю промовчав про цей район.

Російські джерела припустили, що нещодавно сформовані добровольчі батальйони відповідають за більшу частину Ізюмського напрямку.

Українські чиновники заявили, що російські війська продовжували обстрілювати артилерійські системи із Запорізької атомної електростанції.

Російські чиновники продовжують відігравати важливу роль у підготовці фіктивних референдумів в окупованих Росією регіонах, незважаючи на заяви Кремля, що Росія не проводить референдуми.

Нагадаємо, Пентагон повідомляє, що останніми днями ситуація на сході України дещо стабілізувалася. Це пов'язано з тим, що Росія почала переміщати свої війська на запорізький та херсонський напрямок.