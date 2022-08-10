На півдні військові знищили командний пункт окупантів

ЗСУ завдали сім авіаційних ударів: зафіксовано влучання у п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника

На Південному напрямку за минулу добу авіація ЗСУ завдала сім ударів по ворогу, знищено 35 загарбників та шість одиниць техніки. Такі дані оприлюднило у Фейсбуку Оперативне командування «Південь».

«Обстановка в нашій операційній зоні лишається напруженою та складною, але її розвиток під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні немає. Намагаючись повернути втрачене положення спробував силами десантно-штурмового взводу провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового. Успіху не мав, відступив», – ідеться в повідомленні.

Протягом дня агресор завдав два ракетні та три авіаційні удари по підрозділах ЗСУ. П'ять крилатих ракет типу «повітря – повітря» було випущено по літаках Повітряних сил. Втрат української авіації не допущено.

Натомість ЗСУ завдали сім авіаційних ударів: зафіксовано влучання у п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та у два опорні пункти більш як за 40 км від Херсона.

У Бериславському районі ворог також намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Черговий «Орлан-10» був влучно заземлений зенітно-ракетним підрозділом, зазначають українські військові.

Протягом бойового дня підтверджено такі втрати ворога: 35 військових, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких танк Т-72 і командно-штабна машина.

Окрім того, знищено склад боєприпасів у Новоолексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.

До слова, на військовому аеродромі «Саки», що розташований у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Мережі уже публікують наслідки потужних вибухів.