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Фокус війни в Україні змістився на південь – Пентагон 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Фокус війни в Україні змістився на південь – Пентагон 
Ворог стягує сили на запорізький та херсонський напрямок, ЗСУ дають відсіч
Генштаб

Ситуація на східному напрямку фронту стабілізувалася 

Останніми днями ситуація на сході України дещо стабілізувалася. Це пов'язано з тим, що Росія почала переміщати свої війська на запорізький та херсонський напрямок. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль. За його словами, основний фокус війни змістився на південь України.

Він наголосив, що війна Росії проти України є найінтенсивнішим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни. Каль зазначив, що обидві сторони зазнають втрат.

Нагадаємо, 8 серпня, у Вашингтоні оголосили про новий пакет допомоги Україні, який містить протирадіолокаційні ракети. Міністерство оборони США підтвердило передачу Україні партії протирадіолокаційних ракет. Мовиться про ракети AGM-88 (HARM).

Заступник міністра Колін Каль заявив, що Сполучені Штати відправили Україні ракети для літаків, щоб знищувати російські системи озброєння. Водночас Каль не назвав точну кількість цих ракет і дату, коли їх було відправлено.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували вже 43 тис. 640 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат і в техніці. 

За підрахунками Мілноборони США, щодня російські окупанти зазнають колосальних втрат у війні з Україною. Сумарні втрати ворога у Пентагоні оцінюють у межах від 70 до 80 тисяч осіб.

Як відомо, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

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Теги: ЗСУ США

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