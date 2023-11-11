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ЗСУ похвалилися успіхами на Таврійському напрямку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ похвалилися успіхами на Таврійському напрямку
Оборонці Таврійського напрямку протягом доби виконали 1092 вогневі завдання
фото: Генштаб ЗСУ

Наші воїни знищили 53 одиниці військової техніки противника

Протягом минулої доби, 10 листопада, українські захисники знищили на Таврійському напрямку 642 російських терористів. Ще дев’ять окупантів здалися в полон. Про це повідомила пресслужба об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом на Таврійському напрямку протягом доби ворог завдав 20 авіаударів, провів 58 бойових зіткнень та здійснив 1019 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» протягом доби виконали 1092 вогневі завдання.

Загальні втрати ворога за добу становлять 642 особи. Ще дев’ять окупантів здалися в полон.

Крім того, знищено 53 одиниці військової техніки. Зокрема, сім танків, 11 ББМ, вісім артсистем, дев’ять БпЛА, 15 автомобілів та три одиниці спецтехніки. Також знищено три склади боєприпасів. Ще 37 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Нагадаємо, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

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Теги: фронт війна ЗСУ ворог втрати

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