Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку

Секретар РНБО запевнив, що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів

Україна має величезні здобутки з нищення військових ресурсів росіян в окупованому Криму. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту – це величезні здобутки нашої країни», – сказав Данілов.

Він висловив впевненість, що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів на Кримському напрямку.

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Росія ймовірно розглядає можливість передислокації своїх суден після атаки на завод «Залив» у Керчі. Про це повідомляють в міністерстві оборони Великої Британії. Новозбудований російський корвет військово-морських сил ймовірно отримав суттєві пошкодження під час ураження корабельного заводу «Залив» у Керчі в окупованому Криму 4 листопада 2023 року.