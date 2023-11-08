Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО запевнив,  що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів

Україна має величезні здобутки з нищення військових ресурсів росіян в окупованому Криму. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону. 

«Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту – це величезні здобутки нашої країни», – сказав Данілов.

Він висловив впевненість, що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів на Кримському напрямку.

Росія ймовірно розглядає можливість передислокації своїх суден після атаки на завод «Залив» у Керчі. Про це повідомляють в міністерстві оборони Великої Британії. Новозбудований російський корвет військово-морських сил ймовірно отримав суттєві пошкодження під час ураження корабельного заводу «Залив» у Керчі в окупованому Криму 4 листопада 2023 року.

Читайте також: Удар по Керчі: аналітики ISW оцінили наслідки для окупантів
Теги: Крим ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент звернувся до жителів окупованих територій (відео)
Президент звернувся до жителів окупованих територій (відео)
3 листопада, 20:32
Як зазначають волонтери, певні проблеми з доставкою допомоги до адресатів справді існують
«Почнемо допомагати Ізраїлю». Іноземні благодійники погрожують Україні згортанням роботи
3 листопада, 20:00
Кардинальні зміни щодо мобілізації не плануються
Розширення мобілізації. Веніславський повідомив, чи готуються зміни до законодавства
3 листопада, 16:45
Окупанти з Ялти їздили з візитом до Туреччини. МЗС відреагувало
Окупанти з Ялти їздили з візитом до Туреччини. МЗС відреагувало
1 листопада, 20:34
В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунали вибухи
29 жовтня, 01:10
Втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян: аналіз ISW
Втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян: аналіз ISW
27 жовтня, 06:40
Шойгу вигадав «потужний» комплекс, який нібито за тиждень збив 24 літаки ЗСУ
Шойгу вигадав «потужний» комплекс, який нібито за тиждень збив 24 літаки ЗСУ
25 жовтня, 14:00
ЗСУ прокоментували нічні вибухи в Севастополі
ЗСУ прокоментували нічні вибухи в Севастополі
24 жовтня, 09:34
За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 31 танк противника
На одному з напрямків ЗСУ за добу знищили рекордну кількість ворожої техніки
21 жовтня, 06:46

Події в Україні

Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку
Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку
Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада
Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада
Кубраков: Атаковане окупантами іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай
Кубраков: Атаковане окупантами іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай
США визначилися із новим радником з питань інфраструктури в Україні
США визначилися із новим радником з питань інфраструктури в Україні
Російські війська влучили ракетою по судну Ліберії на Одещині. Є загиблі (фото)
Російські війська влучили ракетою по судну Ліберії на Одещині. Є загиблі (фото)
ЗСУ уразили важливу ціль противника – Генштаб
ЗСУ уразили важливу ціль противника – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
4579
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
4211
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
4117
Вибухи на Полтавщині, у Конгресі США схвалили проєкт передачі Україні активів РФ: головне за ніч
3806
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 20:21
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту