СБУ показала, як росіяни палають під Авдіївкою
Спецпризначенці СБУ нещадно мінусують окупантів всюди
Спецпризначенці СБУ проводять по-справжньому ювелірну роботу в найгарячіших точках війни, зокрема, під Авдіївкою.
Як повідомляє пресцентр СБУ, воїни Центру «А» пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди.
Лише за тиждень бійці ЦСО «А» знищили:
- 165 російських піхотинців
- 16 танків
- 28 ББМ
- 11 артилерійських систем
- чотири РСЗВ
- систему ППО
- 16 одиниць БпЛА
- дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки
- 55 військових авто
- 70 вогневих позицій та укріплень
- комплекс відеоспостереження «Муром»
- три склади з боєприпасами.
Нагадаємо, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.
Зокрема, на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.
Коментарі — 0