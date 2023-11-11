СБУ показала, як росіяни палають під Авдіївкою

Спецпризначенці СБУ нещадно мінусують окупантів всюди

Спецпризначенці СБУ проводять по-справжньому ювелірну роботу в найгарячіших точках війни, зокрема, під Авдіївкою.

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Як повідомляє пресцентр СБУ, воїни Центру «А» пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди.

Лише за тиждень бійці ЦСО «А» знищили:

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165 російських піхотинців

16 танків

28 ББМ

11 артилерійських систем

чотири РСЗВ

систему ППО

16 одиниць БпЛА

дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки

55 військових авто

70 вогневих позицій та укріплень

комплекс відеоспостереження «Муром»

три склади з боєприпасами.

Нагадаємо, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

Зокрема, на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.