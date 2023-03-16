Десятки тисяч убитих і поранених: розкрито справжні втрати Росії під Бахмутом

На кожен пройдений окупантами кілометр припадає понад 800 убитих або поранених російських військовослужбовців

Із травня 2022 року до сьогодні в боях за Бахмут російська регулярна армія та ПВК «Вагнер» втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими. Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає Укрінформ.

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«Протягом останнього тижня ми спостерігали інтенсивні бойові дії в той час, як РФ продовжує наступ на Донбасі. Росія зазнає надзвичайно великих втрат. Із травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. «вагнерівців» і регулярних російських військових – це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 кілометрів», – заявив Стаббс.

За словами британського військового дипломата, це означає, що «на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених російських військовослужбовців, переважна більшість з яких – бойовики «Вагнера».

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З огляду на це, за його словами, власнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину «стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав «м'ясорубкою» на сході України».

Окремо Стаббс указав, що, судячи з усього, в Росії вичерпуються запаси ракет. Про це свідчить зростання інтервалів, з якими РФ завдає ударів по критичній інфраструктурі України.

За його словами, так само гостро стоїть і питання забезпечення російських військ технікою: «Росія зазнала величезних втрат важкої бронетехніки, що змусило її розгорнути на фронті 60-річні основні бойові танки Т-62. З літа 2022 року було знято зі зберігання приблизно 800 застарілих Т-62. Зовсім недавно в Україні також були розгорнуті російські бронетранспортери БТР-50 – раритетні машини, які вперше були прийняті на озброєння російської армії в 1954 році».

Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ зауважив, що у зв'язку з цим постає очевидне питання: «Чому ж нове покоління російської військової техніки, яке так вихваляють, відсутнє на полі бою?».

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«Правда полягає в тому, що розрекламований російський основний бойовий танк нового покоління Т14 «Армата» виявився «білим слоном», який ледве здатен взяти участь у параді, не кажучи вже про бойові дії в Україні. А російські військово-повітряні сили настільки не довіряють багатоцільовому літаку 5-го покоління Су-57, що не наважуються використовувати його над Україною», – зазначив Стаббс.

Він підкреслив, що російське військове командування демонструє вражаючий брак компетентності та розтрачує стратегічні ресурси заради невеликих тактичних перемог. «Правду бачить кожен: військова й оборонна промисловість Росії зазнають поразки в Україні», – наголосив британський дипломат.