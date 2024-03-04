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ЗСУ показали, як знищували окупантів на Авдіївському напрямку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали, як знищували окупантів на Авдіївському напрямку (відео)
фото скріншот відео

Завдяки взаємодії роти ударних БпЛА та піхоти 47-ї ОМБр загарбників РФ вдалось ліквідувати

На Авдіївському напрямку українські воїни знищили групу російських окупантів. Після цього військові зачистили територію. Про це повідомляє Telegram-канал 47-ї ОМБр ЗСУ.

Згідно з відео, російські окупанти намагались переховатись від роботи українського БпЛА у лісосмузі. Втім, дані спроби виявились безрезультатними.

Завдяки взаємодії роти ударних БпЛА та піхоти 47-ї ОМБр загарбників РФ вдалось ліквідувати.

Триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.  Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Теги: ЗСУ війна

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