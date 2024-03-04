ЗСУ показали, як знищували окупантів на Авдіївському напрямку (відео)

Завдяки взаємодії роти ударних БпЛА та піхоти 47-ї ОМБр загарбників РФ вдалось ліквідувати

На Авдіївському напрямку українські воїни знищили групу російських окупантів. Після цього військові зачистили територію. Про це повідомляє Telegram-канал 47-ї ОМБр ЗСУ.

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Згідно з відео, російські окупанти намагались переховатись від роботи українського БпЛА у лісосмузі. Втім, дані спроби виявились безрезультатними.

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Завдяки взаємодії роти ударних БпЛА та піхоти 47-ї ОМБр загарбників РФ вдалось ліквідувати.

Триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.