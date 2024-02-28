Росіяни завдали ракетного удару по університету в Покровську: відео наслідків

Окупанти влучили чотирма ракетами по центру міста

Російські війська вночі у середу, 28 лютого, завдали ракетного удару по Покровську в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки сильно постраждав університет, повідомила пресслужба поліції Донеччини.

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«Росія вдарила по центру міста чотирма ракетами. Дві ракети влучили в університет, ще дві – у школу. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці зазначили, що пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, дві адмінбудівлі, палац культури, пошта, теплотраса.

«Ці дані – не остаточні. Триває розбір завалів. Поліцейські продовжують обходити постраждалі вулиці, фіксувати руйнування та виявляти, кому потрібна допомога», – розповіла пресслужба поліції.

Правоохоронці додали, що тип озброєння, з якого ворог атакував місто, наразі встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 28 лютого, російські війська обстріляли центр Куп'янська, використавши КАБи. Загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення, під завалами можуть бути ще люди.

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.