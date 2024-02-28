Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни завдали ракетного удару по університету в Покровську: відео наслідків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіяни завдали ракетного удару по університету в Покровську: відео наслідків
Попередньо постраждалих внаслідок ракетного удару немає
фото: Поліція Донецької області/Facebook

Окупанти влучили чотирма ракетами по центру міста

Російські війська вночі у середу, 28 лютого, завдали ракетного удару по Покровську в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки сильно постраждав університет, повідомила пресслужба поліції Донеччини.

«Росія вдарила по центру міста чотирма ракетами. Дві ракети влучили в університет, ще дві – у школу. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, дві адмінбудівлі, палац культури, пошта, теплотраса.

«Ці дані – не остаточні. Триває розбір завалів. Поліцейські продовжують обходити постраждалі вулиці, фіксувати руйнування та виявляти, кому потрібна допомога», – розповіла пресслужба поліції.

Правоохоронці додали, що тип озброєння, з якого ворог атакував місто, наразі встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 28 лютого, російські війська обстріляли центр Куп'янська, використавши КАБи. Загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення, під завалами можуть бути ще люди.

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. 

Читайте також: На Сумщині загинули поліцейські, на Миколаївщині влучання у риболовецьке судно: ситуація в регіонах
Теги: війна обстріл ракета Донеччина поліція університет росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має у пасиві зіпсовані відносини з Польщею та заблокований для інших вантажів західний кордон
Сировинна формула «успіху», яка зіпсувала відносини України та Польщі
25 лютого, 15:12
Цьогоріч у бюджеті Києва передбачено 1,2 млрд грн на допомогу українським військовим
Кличко розповів, скільки грошей торік Київ спрямував на потреби ЗСУ
29 сiчня, 16:49
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі
Глава МЗС Канади відвідає Польщу, щоб обговорити підтримку України
29 сiчня, 22:30
Чиновник передавав секретну інформацію колишньому співробітнику посольства Росії в Болгарії
У Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії
5 лютого, 14:31
Місцеві ЗМІ опублікували перші кадри з місця загибелі російського пілота Максима Кузьмінова
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
19 лютого, 18:33
Дружина опозиціонера Олексія Навального повідомила, що продовжуватиме його справу
Дружина Навального закликала росіян боротися проти війни
22 лютого, 14:07
Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез Путіна
Інтерв'ю Карлсона з Путіним. Аналітики пояснили, чого хотів домогтися диктатор
10 лютого, 05:48
Процес здачі у полон зафіксовано на відео
Дагестанці та зеки: у полон здались одразу 11 окупантів
13 лютого, 21:35
Інформацію в ЗМІ про передачу ракет Іран називає «необґрунтованою»
Іран відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет
24 лютого, 01:50

Події в Україні

Росіяни завдали ракетного удару по університету в Покровську: відео наслідків
Росіяни завдали ракетного удару по університету в Покровську: відео наслідків
Україна виставила на продаж морський торговельний порт
Україна виставила на продаж морський торговельний порт
Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є жертви, під завалами люди
Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є жертви, під завалами люди
Суд знову зменшив розмір застави Коломойському
Суд знову зменшив розмір застави Коломойському
На Сумщині загинули поліцейські, на Миколаївщині влучання у риболовецьке судно: ситуація в регіонах
На Сумщині загинули поліцейські, на Миколаївщині влучання у риболовецьке судно: ситуація в регіонах
«Ашан» закриває магазини в українських містах, але не в Росії
«Ашан» закриває магазини в українських містах, але не в Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям
19K
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
15K
Помер останній глава радянського уряду
13K
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, який підтримував агресію
11K
Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt
9739
Санкції змушують Кремль йти на принизливий крок

Новини

Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Сьогодні, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua