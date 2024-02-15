Під час ракетного удару РФ по Україні Польща піднімала бойову авіацію

Авіація працювала у південно-східній частині Польщі

Під час ракетного удару російської армії по території України вранці 15 лютого Польща піднімала в небо бойову авіацію. Про це повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі у Twitter.

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«Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по території України», – йдеться в повідомленні.

Командування розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно мониториться.

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«Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни», – додали у збройних силах Польщі.

Нагадаємо вранці 15 лютого, російська армія завдала чергового ракетного удару по Україні. У багатьох регіонах постраждалі цивільні об'єкти.

Відомо, що Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву сьогодні вранці, 15 лютого.

Нагадаємо, уранці 15 лютого у Києві пролунали вибухи.

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Також у Київській області через російську ракетну атаку працювали сили та засоби протиповітряної оборони. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці. Загалом повітряна тривога через ракету атаку оголошена по всій Україні.

Також у Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна.