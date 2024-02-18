Путін визнав: Україна для нього – питання життя і смерті

Путін заявив, ніби для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища»

Російський диктатор зізнався, яку думку хотів насадити американцям в інтерв’ю Такеру Карлсону

Російський диктатор Володимир Путін назвав ситуацію з Україною для Росії долею, питанням життя та смерті. Про це він заявив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

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На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища». Мовляв, саме це він хотів донести в нещодавньому інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

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Нагадаємо, що раніше Путін сам розкритикував своє інтерв'ю Такеру Карлсону і назвав американського пропагандиста небезпечною людиною, яка спеціально «обрала тактику не ставити під час розмови гострі запитання».

Як відомо, президент Росії дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю Путіна Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

До слова, Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав інтерв'ю Путіна Карлсону сміховинним.