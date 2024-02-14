Зеленський прокоментував знищення корабля «Цезар Куніков»

Як зазначив Зеленський, після знищення російського корабля в Чорному морі додалося більше безпеки

Знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков» додає безпеки в Чорне море, це заслуга бійців Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Спасибі Збройним силам України, спасибі воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту», – сказав Зеленський.

За словами президента, сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі та ще мотивації українцям.

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«Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів», – заявив він.

Крім того, Зеленський повідомив, що провів сьогодні тривалу нараду щодо одного з ключових питань цієї війни – можливостей протидіяти російським дронам.

«Заслухав звіт щодо наявних розробок. Працюємо і над комплексами РЕБ, радіоелектронної боротьби, і над комплексами ЗРК. Вже близько половини наявних систем – саме українського виробництва, розробки наших людей. Звичайно, є й спільні проєкти з партнерами. І, власне, розпочатих виробництв та заявлених на виробництво розробок доволі багато. Головне тепер – усі їх вмонтувати в практику застосування на фронті. Правильне налаштування та переналаштування на основі реальних бойових потреб, правильна розстановка, правильна й системна інтеграція до тактики бойових дій», – наголосив президент.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

Українська розвідка повідомила, що більшість членів екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков» загинули. Хоча раніше неофіційні російські джерела, які підтверджували ліквідацію судна, заявляли, що морякам вдалося врятуватися.

До слова, на знищеному Головним управлінням розвідки України великому десантному кораблі «Цезар Куніков» перебувало щонайменше 60 членів екіпажу.

Соцмережі не забарились і почали продукувати меми на тему затоплення ворожого корабля у День Святого Валентина. Також на створення мемів повпливала і назва корабля.