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ЗСУ провели за добу майже 80 боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ провели за добу майже 80 боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 4 березня

Триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця, Ямне Сумської області; Вовчанськ, Великий Бурлук, Синьківка Харківської області; Надія, Твердохлібове, Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Богданівка, Предтечине, Дружба, Олександропіль, Покровськ, Новобахмутівка, Орлівка, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Курахове, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Верхня Терса, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, більше 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
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На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Теги: ЗСУ авіація Миколаїв населення ворог Вугледар

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