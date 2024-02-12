Підозра екснардепу Пашинському, вбивство українського баскетболіста. Головне за 12 лютого

Правоохоронці оголосили підозру екснардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам

Екснардеп Пашинський отримав підозру, Рада ЄС схвалила використання прибутку від заморожених активів РФ для України, вбивство 17-річного українського баскетболіста. «Главком» склав добірку новин 12 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

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Екснардеп Пашинський отримав підозру

Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України оголосили підозру екснардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень. Підозра була оголошена за ст. 191 та 255 Кримінального кодексу України.

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Рада ЄС схвалила використання прибутку від заморожених активів РФ для України

Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Після рішення постійних представників ЄС наприкінці січня Рада Євросоюзу ухвалила правила, які визначають правовий статус надприбутків від знерухомлених активів РФ на території об’єднання, а також зобов’язують зберігати їх на окремих рахунках.

Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі, де обговорювалися пріоритетні питання, зокрема було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.

За словами Зеленського, було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Вовка не здатним вершити правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) на засіданні 12 лютого ухвалила рішення, що Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

Комісія вирішила визнати Вовка Павла В’ячеславовича таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду у зв’язку з неявкою в засідання без поважних причин

Убивство 17-річного українського баскетболіста

17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами.

Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Також відомо, що міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.