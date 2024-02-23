Звільнення Залужного, вибори та втрати військових: головне з інтервʼю Зеленського

Президент України вважає, що російський народ може створити зміни всередині своєї країни й усунути Путіна

Американський телеканал Fox News показав в етері ексклюзивне інтерв'ю президента України Володимира Зеленського журналістові Брету Баєру, записане під час візиту голови держави на передову.

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Про втрати ЗСУ та окупантів: Зеленський не називає точні втрати української армії, вказуючи на «десятки тисяч». Водночас президент зауважив, що вони є меншими, ніж зазнала Росія.

Десятки тисяч смертей. Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів. Володимир Зеленський

Про Путіна: Зеленський вважає, що російський народ може створити зміни всередині своєї країни й усунути президента. Але це «довгий і важкий шлях», особливо тому, що «Путін боїться лише сильних і не сприймає жодної слабкості», а це означає, що Україна має бути «сильною на полі бою, не давати Росії нічого окупувати».

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«Його позиція стане слабшою, якщо зі зростанням кількості жертв люди в Росії побачать це й будуть проти цієї війни. Ця хвиля – те, що нам потрібно», – пояснив президент України.

«Він – неадекватна особа, яка становить загрозу всьому світові. Він хоче знищити НАТО, це його мета. Війна завершиться тоді, коли світ зрозуміє, якою загрозою є Путін», – додав Зеленський.

Про інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону: «У мене немає часу слухати понад дві години цієї маячні, розмову із вбивцею».

Про контроль над Чорним морем: «У 2024 році ми продовжимо нашу успішну історію у Чорному морі. Я не буду вдаватися у деталі, але вони отримають кілька сюрпризів. Це дуже важливо».

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Про фінансову допомогу від США: глава держави, звертаючись до Конгресу, висловив вдячність за те, що зробили США для України, зокрема президент Джо Байден. «Якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, ціна, яку ми просимо зараз, менша, ніж буде в майбутньому… Вони будуть платити набагато більше, набагато більше. Ми просто хочемо жити, щоб вижити. У нас немає альтернативи», — зазначив він.

Чи виживе Україна без підтримки Конгресу? Звичайно. Але не всі з нас. Ціна допомоги зараз менша, аніж якщо Путін досягне успіху в Україні. Володимир Зеленський

Про корупцію в Україні: щодо американських побоювань щодо корупції в Україні, Зеленський заявив, що «все чисто», вказавши на те, що країна дотримувалася реформ, яких вимагає Європейський Союз.

Президент зауважив, що складно впроваджувати нові «складні антикорупційні реформи» під час війни, та водночас наголосив, що лідери ЄС підтримали прозорість України.

Про потребу у зброї: Зеленський наголошував, що без допомоги Заходу Україна не зможе забезпечити свою обороноздатність, а також покращити економіку та стабільність країни, що своєю чергою дозволить збільшити виробництво власної зброї. Зокрема, українським захисникам потрібні «сильна зброя, зброя дальньої дії, ракети дальньої дії й артилерія.

«Це не стосується видів виробництва. Збільшення його кожного дня, зокрема і протиповітряної оборони для захисту людей, щоб надати можливість, економіці зростати, це означає надати можливість безпеки», – уточнив Зеленський.

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Про Трампа: глава держави прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що той «може завершити війну за 24 години» у випадку обрання президентом США.

Зеленський наголосив, що Трампу «несила вирішити цю трагедію». А ще зазначив, що прийме експрезидента на передовій, де «все пояснить», і Трамп «пояснить, що він думає». Зеленський додав: «Може, у нього є якісь ідеї. Я не знаю». «Якби він приїхав в Україну, він би побачив все на власні очі і почув на власні вуха. Я радий вітати тут будь-кого з кандидатів в президенти, будь-кого, хто є лідером думок. Хочу, щоб вони побачили, що означає війна, хто почав цю війну. Не обов'язково їхати зі мною на фронт. Достатньо поспілкуватися з людьми», – додав Зеленський.

«Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він передумає. Ми всі зрозуміли, що в цій війні немає двох сторін: є тільки один ворог, – і це позиція Путіна», – наполягав Зеленський.

Про вибори: Зеленський сказав, що, враховуючи його нинішню популярність, якби сьогодні були президентські вибори, він був би переобраний народом.

«Ніхто не скасовував вибори. Закон говорить, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку. Я маю найбільшу підтримку людей. Якби вибори відбулися, то обрали б мене, тож не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулись», – переконаний глава держави.

Про замахи на життя: «Після п'ятого мені вже стало нецікаво. Були спроби, особливо на початку війни. Мені розповідала розвідка. Але зараз це не те, що мене хвилює».

Про деокупацію: «Важко деокупувати всі наші території у кордонах 1991 року лише військовим шляхом. Це дуже багато часу, це дуже довга війна, це загрожує втратою багатьох людей. Розумніше домогтися деокупації дипломатичним шляхом. Але для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильні позиції. Путін боїться лише сили. Його позиції слабнуть, коли зростають їхні втрати. Нам потрібно показати росіянам, як багато вони втрачають, донести до них цю інформацію».

Про домовленості: «Я вірю лише у юридичні домовленості. Вірю у двосторонні безпекові угоди, які передбачають санкції та зброю. Вірю у те, що стати членом НАТО важливо для України заради її виживання. Але, чесно кажучи, вірю найбільше в те, що лише українські Збройні Сили здатні нас захистити».

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Про повернення українців з-за кордону: Зеленський наголосив, що якщо українці повернуться, економіка підніметься. Зʼявиться багато нових робочих місць, буде більше податків.

«Отже, ми будемо сильнішими і, звичайно, зможемо тиснути на Росію якнайбільше. І в цій сильній позиції ми знайшли один дуже важливий дипломатичний шлях. Це документ», – розповів президент.

Про закінчення війни: Зеленський переконаний, що війна в Україні закінчиться тоді, коли світ усвідомить, що російський диктатор Володимир Путін є серйозною загрозою для його існування.

«Світ не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації. І Сполучені Штати, і європейські країни, і глобальний Південь можуть обирати. Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, він є загрозою для всього миру, оскільки він намагатиметься знищити НАТО. І коли світ це зрозуміє, тоді все — на цей момент війна закінчиться», – заявив глава держави.

Про звільнення Залужного: за словами Зеленського, це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування. Йдеться не про зміну курсу дій України, а «про речі, які довго не змінювалися».

«Ми маємо бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка у нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними та швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей», – заявив президент.

Зауважимо, контекст цього інтерв'ю, можливо, навіть важливіший за його зміст. Інтерв'ю вийшло на консервативному американському каналі Fox News, який зазвичай дивляться прихильники традиційного укладу, які переважно співчувають Республіканській партії.

Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна, теж колись працював на цьому каналі – його шоу дивилися в середньому 3, а іноді й 5 млн людей. Але минулого року його звільнили з телеканалу, хоч офіційно причину не назвали. Чи то всьому виною були невтішні висловлювання Такера на адресу керівництва, чи керівництво втомилося терпіти його конспірологічні міркування про «вкрадену» у Дональда Трампа перемогу на виборах.

Своїми заявами Карлсон кинув виклик іншим американським ЗМІ, звинувативши їх у тому, що вони нібито охоче публікують «улесливі розмови» з Володимиром Зеленським і ігнорують Володимира Путіна. Щоправда, російського президента ніхто не ігнорував: численні західні медіа, зокрема BBC, з початку війни неодноразово намагалися взяти інтерв'ю. Але щоразу отримували відмову.

Ведучий Fox Брет Баєр прийняв виклик: він вирушив до України, щоб поставити Зеленському питання, які хвилюють американців через два роки інтенсивних військових дій. Журналіст взяв інтерв'ю у Зеленського не вперше: вони спілкувалися з українським президентом і минулого, і позаминулого року.

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Як відомо, знімальна група була з Зеленським під час військового брифінгу, вручення нагород військовим та у госпіталі. Розмова, за повідомленням Fox News, відбулась у менше ніж 2,5 км від російських позицій. Журналіст Брет Баєр зустрівся з Зеленським біля лінії фронту на Харківському напрямку. Віддалені артилерійські постріли й вибухи лунали на тлі інтерв’ю та протягом усього ранку, коли команда готувалася до інтерв’ю.

Український президент підкреслив цінність проведення інтерв’ю в такому місці, сказавши: «Для мене це дуже важливо, як я вже говорив перед тим, як ми почали… Сполученим Штатам потрібно побачити іншу війну – тут, ближче до лінії фронту».