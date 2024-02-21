Росія відчуває снарядний голод – Reuters

Санкції Заходу суттєво впливають на військово-промисловий комплекс Росії

Росія виробляє недостатню кількість боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України. Про це повідомляє Reuters.

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«Можливості Росії з виробництва боєприпасів усередині країни наразі є недостатніми для задоволення потреб війни проти України», – наводить видання слова неназваних західних чиновників.

Журналісти зазначають, санкції сильно б'ють по російському військово-промисловому комплексу. Це викликає серйозні затримки та збільшує витрати.

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Також джерела зазначили, що неможливість доступу до західних компонентів підриває здатність Росії виробляти нове озброєння та ремонтувати старе.

Нагадаємо, Україні у війні проти Росії потрібно понад два мільйони артилерійських снарядів на рік, а наразі їх критично не вистачає. Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що ці потреби втричі перевершують виробничі можливості Німеччини.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі. Зокрема, він пояснив, чому Україна втратила Авдіївку.

Як повідомлялося, із 2025 року Європейський Союз зможе щорічно виготовляти до двох мільйонів артилерійських снарядів для України.