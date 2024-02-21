Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія відчуває снарядний голод – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія відчуває снарядний голод – Reuters
Міжнародні санкції підривають здатність Росії виробляти нове озброєння
фото з відкритих джерел

Санкції Заходу суттєво впливають на військово-промисловий комплекс Росії

Росія виробляє недостатню кількість боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України. Про це повідомляє Reuters.

«Можливості Росії з виробництва боєприпасів усередині країни наразі є недостатніми для задоволення потреб війни проти України», – наводить видання слова неназваних західних чиновників.

Журналісти зазначають, санкції сильно б'ють по російському військово-промисловому комплексу. Це викликає серйозні затримки та збільшує витрати.

Також джерела зазначили, що неможливість доступу до західних компонентів підриває здатність Росії виробляти нове озброєння та ремонтувати старе.

Нагадаємо, Україні у війні проти Росії потрібно понад два мільйони артилерійських снарядів на рік, а наразі їх критично не вистачає. Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що ці потреби втричі перевершують виробничі можливості Німеччини.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі. Зокрема, він пояснив, чому Україна втратила Авдіївку.

Як повідомлялося, із 2025 року Європейський Союз зможе щорічно виготовляти до двох мільйонів артилерійських снарядів для України.

Читайте також:

Теги: війна росія боєприпаси окупанти озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти перекидають резерви на Бахмутський напрямок: аналіз ISW
Окупанти перекидають резерви на Бахмутський напрямок: аналіз ISW
Сьогодні, 05:20
МЗС Латвії нагадує, що в боротьбі, яка триває, українці продовжують втрачати життя
Солідарні з Україною: у Латвії 24 лютого пройде «хвилина мовчання»
Вчора, 08:25
Закон про мобілізацію. Нардеп пояснив, чому треба призивати молодь, а не 50-літніх
Закон про мобілізацію. Нардеп пояснив, чому треба призивати молодь, а не 50-літніх
18 лютого, 15:38
При штурмі Авдіївки ворог переважав нас чисельно у декілька разів
Чому довелося залишити Авдіївку
18 лютого, 14:13
Повітряна тривога охоплювала східні й центральні області
Тривога через загрозу балістики тривала пів години
17 лютого, 12:34
Ще у середу політик себе бадьоро почував
Смерть Навального: у мережі опубліковане останнє відео політика
16 лютого, 14:11
СБУ займалася отруєнням гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо та замахом на колишнього нардепа Олега Царьова
За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ – джерело
6 лютого, 18:13
Генерал-полковник нагородив українських захисників державними та відомчими відзнаками
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
5 лютого, 13:38
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
24 сiчня, 21:00

Політика

Перевантаження Бюро економічної безпеки. Посли G7 зробили заяву
Перевантаження Бюро економічної безпеки. Посли G7 зробили заяву
Іран надав Росії декілька сотень балістичних ракет – Reuters
Іран надав Росії декілька сотень балістичних ракет – Reuters
Росія відчуває снарядний голод – Reuters
Росія відчуває снарядний голод – Reuters
Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України
Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України
МЗС Польщі повідомило, як Росія використовує фермерів у протестах на кордоні
МЗС Польщі повідомило, як Росія використовує фермерів у протестах на кордоні
Бундестаг пояснив, коли Україна зможе перевернути ситуацію на фронті
Бундестаг пояснив, коли Україна зможе перевернути ситуацію на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Проблеми у відносинах із Польщею. Історик Грицак дав пораду українцям
29K
Скільки військових ЗСУ потрапили в полон в Авдіївці: дані The New York Times
16K
Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні
8805
Данілов пояснив, чому польські фермери блокують кордон із Україною
8495
«Розбомблений» Таллінн: мешканці столиці Естонії шоковані
7410
Головний конкурент Путіна на виборах визнав, що втік в одну з країн Азії

Новини

«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Сьогодні, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Сьогодні, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Сьогодні, 13:09
Справа Пашинського. Асоціація підприємств оборонпрому звернулася до Вищого антикорупційого суду
Сьогодні, 11:05
США готують пакет санкцій проти РФ, окупанти вивозять знищену техніку з Авдіївки: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
Сьогодні, 04:51

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua