ЗСУ показали, як звільняли Старомайорське (відео)

Захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території

Українські військові показали, як проходила контрнаступальна операція, у ході якої від російських загарбників було звільнено село Старомайорське на Донеччині. Відповідне відео опублікувала 35-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського у Facebook.

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«27 липня 2023 року особовий склад 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом із побратимами з 7-го окремого батальйону АРЕЙ УДА звільнили населений пункт Старомайорське, що на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, після того, як останній окупант залишив село, захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території.

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«Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт», – прокоментувала звільнення Старомайорського заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Нагадаємо, ввечері 27 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське.

До слова, завершилася 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом учорашнього дня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві ракети «Калібр» по портовій інфраструктурі Одещини та вісім ударних дронів Shahed. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі вісім «Шахедів» було знищено. Загалом ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.