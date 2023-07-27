ЗСУ викинули росіян із Старомайорського (відео)

Населений пункт розташований біля Нескучного, Благодатного і Макарівки, які нещодавно так само були деокуповані

Захисники України показали відео зі звільненого села

Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави також опублікував відео з бійцями 35-ої окремої бригади морської піхоти разом з 129-ю бригадою ТРО «Арей». Саме ці бійці звільнили Старомайорське.

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Цей населений пункт розташований біля Нескучного, Благодатного і Макарівки, які нещодавно так само були деокуповані.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві ракети «Калібр» по портовій інфраструктурі Одещини та вісім ударних дронів типу Shahed. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі вісім «Шахедів» було знищено. Загалом, ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.