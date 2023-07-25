ЗСУ вигнали росіян із Андріївки: Череватий пояснив, як це допоможе у контрнаступі

Окупанти у страху перед приходом ЗСУ заміновують позиції

Вихід російських загарбників із Андріївки Донецької області дозволить оточити ворога у Бахмуті, де ведуться важкі бої. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«Вона (Андріївка, - «Главком») як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога», – сказав він.

Череватий додав, що у ворога вже зовсім немає зверхності, окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.

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«В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber (містоукладач, - «Главком»)», – додав спікер.

Нагадаємо, українські захисники вибили ворога з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Триває 517-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Окупанти не полишають спроб захопити територію Україну. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.