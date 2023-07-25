ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога під Бахмутом: знищено вісім складів боєприпасів

Захисники ліквідували 95 окупантів

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили під Бахмутом 95 російських загарбників, два танки та вісім складів з боєприпасами. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

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«За цю добу було знищено 95 окупантів на Бахмутському напрямку, 187 поранено, троє взято в полон», – повідомив Череватий. Також знищено багато ворожої техніки. «Два танки, три БМД, три БМП, САУ «Гвоздика», п’ять гармат, два протитанкових ракетних комплекси, одна станція РЕБ «Борисоглебськ», зенітна гармата С60, а також БПЛА «Орлан 10», три дрони-камікадзе, вісім складів з боєприпасами і один склад паливо-мастильних матеріалів», – додав Череватий.

Як повідомлялося, українські захисники вибили ворога з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку.

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Триває 517-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Окупанти не полишають спроб захопити територію Україну. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.