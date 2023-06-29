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Суд виніс вирок головному гауляйтеру Запоріжжя Балицькому

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суд виніс вирок головному гауляйтеру Запоріжжя Балицькому
Саме Балицький стояв за незаконним створенням так званих виборчкомів і фальсифікацією результатів «голосування» на користь РФ
фото з відкритих джерел

Євген Балицький одним із перших підтримав окупантів на тимчасово захоплених територіях Запорізької області

Очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з матеріалами СБУ, Балицький одним із перших підтримав окупантів, за що отримав «посаду».

«Після призначення на «посаду» Балицький одразу приступив до виконання вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. За даними слідства, колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо «приєднання" Запорізької області до Росії», – йдеться в повідомленні.

Саме Балицький стояв за незаконним створенням так званих виборчкомів і фальсифікацією результатів «голосування» на користь РФ.

«Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ з проханням «визнати» регіон як новий суб’єкт Російської Федерації. Потім, 30 вересня 2022 року, на «урочистому» заході в Кремлі він підписав незаконний «договір про входження» Запорізької області до складу Росії», – нагадали в СБУ.

  • Гауляйтера було визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 – участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 2 ст. 110 – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

Наразі гауляйтер перебуває на тимчасово окупованій території. Тривають заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня 2022 року. Згодом СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

Теги: окупанти Запорізька область вирок

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