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Таврійський напрямок: ЗСУ рухаються в напрямку Бердянська

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Таврійський напрямок: ЗСУ рухаються в напрямку Бердянська
ЗСУ утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам
фото: Генштаб

Окупанти намагаються заволодіти Мар'їнкою 

На Таврійському напрямку найгарячіше наразі в районі Мар'їнки та Авдіївки (Донецька область). Про це йдеться у зведенні представника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершеня.

На Авдіївському та Маріїнському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Його мета не змінилася – продовжуються штурми із завданням заволодіти Мар'їнкою та створити умови для охоплення Авдіївки. Армія РФ завдала авіаударів по околицях цих міст включно із Красногорівкою.

Також повідомляється, що Сили оборони поступово рухаються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Однак ворог намагається повернути втрачені позиції та зосереджує свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. А також проводить контратаки штурмовими групами, маючи підтримку танків та бронегруп.

ЗСУ утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.

Протягом минулої доби росіяни 25 разів атакували позиції наших бійців. Окрім того, окупанти здійснили 615 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Загалом противник здійснив 11 авіаударів та вісім разів атакував з неба, застосовуючи дрони-камікадзе типу «Квадро».

Також окупанти провели невдалі наступи у бік села Рівнопіль. За добу втрати ворога склали: вбитими 74 окупантів, пораненими – 131.

Окрім того, знищено 22 одиниці озброєння і техніки. Також українські бійці приземлили" російський БПЛА «Орлан-10».

Триває 505-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти армія озброєння танки втрати ворог росіяни ЗСУ війна

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