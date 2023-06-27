Залужний відвідав командування ЗСУ на північному напрямку (відео)

Разом із Залужним участь у робочій поїздці брав начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу на пунктах управління Оперативного командування «Північ».

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Разом із Залужним участь у робочій поїздці брав начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

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«У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи», – повідомив Залужний.

Українські військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над зміцненням оборони, додав головнокомандувач. ЗСУ також відслідковують дії ворога на північному напрямку.

Нагадаємо, що 26 червня президент Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бердянському напрямку.

Раніше повідомлялося, що під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку.

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Зокрема, Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який за час проходження військової служби вмілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника. Після поранень офіцер неодноразово відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою.

До слова, триває 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.