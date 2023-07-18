Україна має очевидну перевагу – Сирський про ситуацію на фронті

Довгоочікуваний наступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський вважає, що ЗСУ мають перевагу над армією РФ, що проявляється в єдності військового керівництва й солдатів. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

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Сирський визнав, що довгоочікуваний наступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося.

«Ми хотіли б отримати швидкі результати. Але це практично неможливо», – зазначив генерал і пояснив, що окупанти окопалися, звели оборонні споруди й замінували територію. Це ускладнює просування ЗСУ.

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Але на думку командувача, Україна має одну очевидну перевагу.

«Єдність військового керівництва та довіра солдат одне до одного є сильною стороною нашої армії», – додав він.

Раніше повідомлялося, що розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти. Через це наступ Збройних сил України уповільнюється.

До слова, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.