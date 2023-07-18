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Україна має очевидну перевагу – Сирський про ситуацію на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна має очевидну перевагу – Сирський про ситуацію на фронті
Просування ЗСУ ускладнюють заміновані території
фото ілюстративне

Довгоочікуваний наступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський вважає, що ЗСУ мають перевагу над армією РФ, що проявляється в єдності військового керівництва й солдатів. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Сирський визнав, що довгоочікуваний наступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося.

«Ми хотіли б отримати швидкі результати. Але це практично неможливо», – зазначив генерал і пояснив, що окупанти окопалися, звели оборонні споруди й замінували територію. Це ускладнює просування ЗСУ.

Але на думку командувача, Україна має одну очевидну перевагу.

«Єдність військового керівництва та довіра солдат одне до одного є сильною стороною нашої армії», – додав він.

Раніше повідомлялося, що розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти. Через це наступ Збройних сил України уповільнюється.

До слова, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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