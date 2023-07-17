З'явились перші кадри після вибухів на Кримському мосту (відео)

Над Кримським мостом піднявся стовп диму

У мережі з’явилося перше відео після звуків вибуху, почутих очевидцями у районі Кримського мосту.

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На відео видно, що над однією з опор Кримського мосту здіймається густий дим.

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Як повідомлялося, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонова закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

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Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Поїзди до Краснодарського краю та з регіону прямують згідно з розкладом, повідомили РИА Новости у центрі підтримки РЖД.