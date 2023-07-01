Пропонували за гроші повернути захисників з полону: поліція викрила шахраїв

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці повідомили про підозру зловмисникам, які телефонували родичам зниклих військовослужбовців ЗСУ та за гроші пропонували «повернути їх з полону». Про це повідомляє пресслужба МВС.

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«Організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник – під цілодобовим домашнім арештом», – ідеться в повідомленні.

Зловмисники телефонували родичам зниклих захисників, представляючись російськими військовими, членами ПВК «Вагнер» або інших збройних формувань. Від дій підозрюваних постраждали жителі різних регіонів України, заподіяні їм збитки оцінюються більш як у 135 тис. грн.

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Через дії підозрюваних постраждали жителі різних регіонів України фото: МВС

«Поліцейські Маневиччини спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області та СБУ провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази. В одного з фігурантів вилучили набої та запал до гранати», – інформують правоохоронці.

Утриманцям колонії повідомили про підозру за фактом шахрайства. Дії їхнього спільника також кваліфіковані за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Франції четверту добу поспіль тривають протести після вбивства у передмісті Парижа 17-річного юнака. За вчорашній день правоохоронці заарештували понад 270 мітингувальників. Усього в країні буде розгорнуто 45 тисяч поліцейських, включно зі спецназом. Це вже на 5000 більше, ніж було минулої доби.

До слова, у Мукачеві релокований харків'янин побив місцевого жителя через те, що той зробив йому зауваження щодо російської мови. Справу з обвинувальним актом уже скеровано до суду. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.