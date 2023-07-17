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Майже як в Афганістані. ЗСУ назвали чисельність російської армії на Лимано-Куп’янському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Майже як в Афганістані. ЗСУ назвали чисельність російської армії на Лимано-Куп’янському напрямку
Росіяни намагаються прорвати оборону, але ЗСУ утримувати ініціативу та завдають постійних ударів
фото ілюстративне

Ворог сконцентрував на Лимано-Куп'янському напрямку десантні війська, найкращі мотопіхотні підрозділи, бойовий армійський резерв

На Лимано-Куп’янському напрямку, де точаться запеклі бої,  діє вороже угруповання чисельністю понад 100 тис. особового складу, більш ніж 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню. Приблизно такі сили СРСР задіяв під час війни в Афганістані. Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Для розуміння, щоб ми розуміли, на піку кількості в Афганістані радянських військ було 120 тисяч. Тобто, це остання війна, яку українці могли пам'ятати перед цією великою війною. І там понад 100 тисяч протистоїть українським воїнам», - розповів Череватий.

Він уточнив, що ворог сконцентрував на Лимано-Куп'янському напрямку десантні війська, найкращі мотопіхотні підрозділи, бойовий армійський резерв, територіальні війська, ПВК, штурмові роти.

Вони намагаються прорвати оборону, але ЗСУ утримувати ініціативу та завдають постійних ударів.

«За цю добу ворог 543 рази бив по нас різними системами та артилерією, 14 авіанальотів здійснив, 7 штурмів. У ході оборони знищено 40 окупантів, 103 було поранено. Також було знищено три танки, 4 БМП, гармата «Мста-Б», міномет і два безпілотними», - додав Череватий.

Триває 509- та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби Російська Федерація завдала п’ять ракетних ударів із ЗРК С-300. Крім того, ворог завдав 34 авіаційних удари та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені діти та дорослі мирні люди, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Пр

Теги: ЗСУ війна українці танки ворог

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