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У боях за Бахмут загинув доброволець із Литви

Діана Гасюк
glavcom.ua
У боях за Бахмут загинув доброволець із Литви
В Україні загинув доброволець із Литви, який воював у Бахмуті
фото: Delfi

Доброволець із Литви у складі одного з підрозділів брав участь в обороні Бахмута

В одній із київських лікарень від отриманих поранень помер доброволець із Литви Валеріюс Полковніковас. Про це повідомляє Delfi.

Повідомляється, що доброволець із Литви у складі одного з підрозділів брав участь в обороні Бахмута.

«Валеріюс пожертвував найдорожче, що в нього було - життя... Спочивай зі світом, брате!», - написав у Facebook пілот ВПС Литви Рокас Паулюкайтіс.

У боях за Бахмут загинув доброволець із Литви Валеріюс Полковніковас
У боях за Бахмут загинув доброволець із Литви Валеріюс Полковніковас
фото: Delfi

Раніше повідомлялося, що 26 квітня під час бойових дій під Бахмутом на Донеччині загинули двоє канадських добровольців. За даними CBC News, канадські добровольці загинули від артилерійського вогню, коли разом із групою українських військових брали участь у бойовій операції з утримання ключового маршруту постачання до Бахмута.

Також в боях за Бахмут на Донеччині загинув доброволець зі Сполучених Штатів Америки Купер «Харріс» Ендрюс. 26-річний Купер «Харріс» Ендрюс був колишнім морським піхотинцем і активістом. Американський журналіст розповів, що він і його спільнота не знали, що Купер був під Бахмутом. І така трагічна звістка стала для них шоком.

Крім того, у бою поблизу Бахмута загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі. Родина Кафферкі опублікувало заяву, в якій підтвердила інформацію про його загибель в Україні. Кафферкі, якому було близько 40 років, був уродженцем острова Ахілл у графстві Майо. Він був військовим добровольцем і мав бойовий досвід у Сирії, де допомагав курдським бійцям у боротьбі проти «Ісламської держави».

До слова, український військовий родом із Білорусі, Данііл Ляшук із позивним «Моджахед» загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.

Також в ході бойових дій на сході України загинув боєць-доброволець із Фінляндії. Чоловік, якому ще не виповнилося 30 років, став першим фіном, який загинув на війні в Україні.

Теги: добровольці Бахмут війна Литва

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