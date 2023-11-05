Окупанти вдалися до відчайдушних дій після удару по кораблю РФ у Керчі

Ворог намагається змінити тактику

Росіяни взяли «оперативну паузу» після успішного удару українських захисників по російському кораблю в Керчі тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив речник Військомо-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

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За словами речника, ситуація в акваторії Чорного моря наразі стабільна. Імовірно, ворог не розуміє, як діяти після удару українських військових, і вдається до «оперативної паузи», щоб змінити тактику.

«Перша зміна, яку вони зробили, це розосередили особовий склад. Можливо, зараз будуть вирішувати, як взагалі використовувати інші бази, враховуючи, що Севастополь не буде вже ніколи безпечною базою для росіян. Тому зараз таке затишшя», – зазначив Плетенчук.

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Нагадаємо, що вчора управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.