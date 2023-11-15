Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для нових балістичних ракет

Перші наземні реактивні випробування двигунів пройшли успішно

Північна Корея успішно провела наземні випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) середньої дальності. Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

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Випробування стосувалися нещодавно розроблених твердопаливних двигунів високої тяги і проводилися в суботу та вівторок, щоб оцінити їх технічні характеристики.

Видання повідомляє, що перші наземні реактивні випробування двигунів першого та другого ступенів пройшли дуже успішно та підтвердили надійність і стабільність створених північнокорейських технологій проектування та виробництва твердопаливних двигунів великої тяги.

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Зазначається, що ці випробування дозволять КНДР прискорити розробку балістичних ракет нового типу в той час, коли країна «стикається з серйозною та нестабільною обстановкою безпеки і жорстокою військовою змовою між своїми ворогами».

У попередніх версіях північнокорейських МБР середньої дальності використовувалося рідке паливо, через що їх характеристики були значно гіршими. Ракети на твердому паливі запускаються швидше, і момент пуску важче виявити порівняно з рідкопаливними.

Повідомляється, що нова МБР здатна пролетіти близько 4 тис. км. Це виходить за межі Корейського півострова і дозволить вражати військові бази США на острові Гуам.

У Південній Кореї припускають, що після успішного випробування двигунів першого та другого ступенів КНДР може спробувати провести випробувальний пуск твердопаливної МБР у День ракетної промисловості, що припадає на 18 листопада.

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Нагадаємо, держави-члени ООН, які забезпечують дотримання перемир'я у Корейській війні, стурбовані тим, що Китай та РФ допомагають Північній Кореї розширювати її військовий потенціал.

Раніше лідер Південної Кореї зробив заяву щодо причетності КНДР до війни Росії проти України.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея заявила, що військова співпраця між Південною Кореєю, Сполученими Штатами та Японією увійшла в «дуже небезпечну стадію», яка може поставити Корейський півострів на межу ядерної війни.