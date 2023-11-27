Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 27 листопада

Триває 642-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 листопада.

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Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав ракетний та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Спірне, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Північне, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак.

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На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили десять атак противника біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито сім атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше Вербового Запорізької області.

на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.