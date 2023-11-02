КНДР могла відправити Росії балістичні ракети малої дальності – ЗМІ

За повідомленням британської розвідки, КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля

КНДР, ймовірно, вже передала РФ боєприпаси для танків Т-серії, протитанкові керовані ракети та ракетні установки

Північна Корея, ймовірно, передала Росії балістичні ракети малої дальності та ракети до переносних зенітно-ракетних комплексів для війни проти України. Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на неназваного південнокорейського чиновника.

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За даними видання, Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) зробив таку оцінку через занепокоєння щодо посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою.

Yonhap пише, що КНДР, ймовірно, вже передала РФ й іншу зброю, включно з боєприпасами для танків Т-серії, протитанковими керованими ракетами, ракетними установками, гвинтівками та кулеметами, а також балістичними ракетами малої дальності.

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«З середини 2022 року є ознаки постачання зброї Північною Кореєю в Росію, а торгівля зброєю морськими шляхами зросла в серпні незадовго до візиту Кім Чен Ина в Росію», – зазначив чиновник.

Кораблі Північної Кореї були помічені, коли прямували до Росії раз на тиждень у період із серпня по вересень. Водночас три-чотири судна фіксували кожні декілька днів, починаючи з жовтня. Росія натомість може розглянути можливість надання технологічної підтримки військовому супутнику Північної Кореї, ядерній зброї, а також винищувачам і системам ППО.

«Очікується, що Північна Корея спочатку отримає продовольство та паливо для забезпечення стабільності режиму та підготовки до майбутньої зими. Очікується, що дві країни додатково обговорять передачу військових технологій, підтримку модернізації Збройних сил і спільні військові навчання у майбутньому», – зауважив чиновник.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля.

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Раніше повідомлялося, що Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до Росії. Такого висновку дійшли експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI), проаналізувавши десятки нещодавніх супутникових знімків, зроблених над базою Тихоокеанського флоту РФ у Фокіно (Приморський край) та північнокорейським портом Расон.

До слова, Північна Корея розпочала поставки зброї до Росії ще в серпні, наразі поставлено понад 1 млн артилерійських снарядів.