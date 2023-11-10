В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!
У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт носія «Кинджалів» Міг-31К.
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!
Карта повітряних тривог зараз виглядає так:
Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.
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