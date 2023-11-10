В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

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Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

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У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт носія «Кинджалів» Міг-31К.

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