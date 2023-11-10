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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.com

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт носія «Кинджалів» Міг-31К.

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Теги: ракета окупанти війна

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