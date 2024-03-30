ЗСУ про ситуацію в Кринках: після штурмів повертаються лише 30-40% окупантів

Під Кринками окупанти зазнають величезних втрат і вимушені підтягувати ресурси з глибоких тилів

У районі Кринок ворог уже багато місяців безуспішно намагається прорвати оборону наших захисників

Із Кринок, що на лівобережжі Херсонщини, не повертається 60-70% штурмових груп РФ. Росіяни змушені підтягувати ресурси з тилу. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері Freeдом.

«Якщо на Запорізькому напрямку облаштована вся ситуація – від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми. То на Херсонському напрямку, де у районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших із плацдарму, тут складна ситуація у них (росіян, – «Главком») з формуванням штурмових підрозділів», – пояснила речниця.

За словами Гуменюк, окупанти вимушені підтягувати ресурси з глибоких тилів, із третьої лінії оборони, адже з Кринок не повертається близько 60-70% штурмових груп ворога.

«Такі серйозні втрати для ворога – це кожен раз, крім реально знищення особистого складу, це і ще серйозна деморалізація у морально-психологічному плані», – зауважила посадовиця.

Нагадаємо, що внаслідок роботи ЗСУ біля Кринок Херсонської області російські загарбники щоденно втрачають 30-40 солдатів.

До слова, триває 766-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.