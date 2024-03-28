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ЗСУ назвали втрати окупантів біля Кринок на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ назвали втрати окупантів біля Кринок на Херсонщині
Українським воїнам на Херсонському напрямку вдається нищити до 150 окупантів за добу
фото ілюстративне

Унаслідок штурмів українських захисників росіянам важко формувати з’єднання, які ішли б у нові атаки

Унаслідок роботи ЗСУ біля Кринок Херсонської області російські загарбники щоденно втрачають 30-40 солдат. Про це сказала керівниця обʼєднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Вони продовжують штурмові дії, і за минулу добу ми нарахували щонайменше три таких штурми. Вони намагалися знов діяти в «мʼясний» спосіб, як вже жартують наші бійці, тому що бронетехніка в них, як і раніше, під забороною. На цьому напрямку вони діють суто піхотними штурмами, збираючи групи до 10-15 осіб, з різних напрямків намагаються наближатися до наших позицій. Нам вдається їх відбивати. Втрати ворога щодобово складають саме на цьому напрямку, біля Кринок, від 30 до 40 окупантів. І це і безповоротні, і санітарні втрати», – зазначила Гуменюк.

За її словами, внаслідок таких штурмів росіянам важко формувати з’єднання, які ішли б у нові атаки.

«У них дуже великий дисбаланс внутрішній, морально-психологічний і їм доводиться проводити постійні ротації, заміняючи ті підрозділи, які будуть здійснювати наступні штурми, для того, щоб підключати необізнаних у загальній ситуації. З нашого боку позиції утримуються і продовжується робота над розширенням плацдарму», – сказала керівниця обʼєднаного пресцентру.

Вона нагадала, що основною задачею для ЗСУ сьогодні є відкидання ворожих позицій та вогневих точок на 20-30 км від берега Дніпра, щоб жителі правого берега були у безпеці.

«Нам вдається нищити до 150 окупантів за добу. Це результати буквально минулої доби. Також нам вдається вибивати їх потенціал гарматний, 8-10 гармат за добу вдається знищити, 4-6 мінометів і до 30 одиниць автобронетанкової техніки», – розповіла Гуменюк.

Військова підкреслила, що ворог зараз очікує покращення погодних умов та висихання ґрунту, щоб кинути у бій важку бронетехніку. Окупанти будуть продовжувати наступальні дії у районі Старомайорського та Роботиного, з використанням дронів, ракет, точкових та масованих ударів.

«Інше питання, яка це буде масованість, тобто буде це 90 ракет або 30, в нашому випадку нам все одно працювати і відбивати атаки», – сказала вона.

Триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed». Дані щодо цієї атаки уточнюються. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.

Теги: втрати війна Херсонщина

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