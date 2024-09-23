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ЗСУ просунулися під Сватовим: карти ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ просунулися під Сватовим: карти ISW
фото з відкритих джерел

Українські захисники мали успіх під Сватовим Луганської області

Напружені бої тривають по всій лінії фронту. Українські захисники досягли успіхів під Сватовим на Луганщині, але ворог продовжує наступальні дії на Донеччині, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Луганський напрямок

Українські війська відновили втрачені раніше позиції на північний захід від Сватового, вздовж вітрозахисних смуг на захід від Кислівки. Це свідчить про активні дії ЗСУ та успішне протистояння російським окупантам на цій ділянці фронту. Водночас росіяни не полишають спроб просунутися на схід від Кругляківки у напрямку Колісників.

Тривають запеклі бої в районах Синьківки, Петропавлівки, Степової Новосілки, Глушківки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки, Лозової, Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки, Торського, Тернів та Діброви. Російська пропаганда поширює непідтверджену інформацію про захоплення Макіївки та Невського, а також про просування в районі Новолюбівки.

ЗСУ просунулися під Сватовим: карти ISW фото 1

Донецький напрямок

Російські війська досягли незначних успіхів на південь від Торецька, просунувшись вздовж вулиць Хобрусєва та Нью-Йоркської в центральній частині Нью-Йорка. Також окупанти просунулися на схід і південний схід від Покровська, до південної околиці Крутого Яру та на захід від Михайлівки.

На Донеччині тривають найважчі бої. ЗСУ мужньо обороняються від наступу ворога в районах Сіверська, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки, Майського, Калинівки, Іванівського, Андріївки, Ступочок, Білої Гори, Дачного, Щербинівки, Воздвиженки, Новоторецького, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки, Селидового, Маринівки, Михайлівки та Гірника.

Російські джерела поширюють непідтверджену інформацію про просування російських військ на захід від Донецька, захоплення Гострого, просування в районі Максимільянівки, Олександрополя, Красногорівки та Селидівської колонії № 82.

Харківський напрямок

Біля Глибокого та Вовчанська тривають позиційні бої без суттєвих змін лінії фронту. Є інформація, що росіяни переходять до оборони на Харківському напрямку і перекидають туди новобранців «Шторм-Z» та колишніх «вагнерівців».

ЗСУ просунулися під Сватовим: карти ISW фото 2

Південний напрямок

На півдні ворог продовжує наступальні дії в Запорізькій області поблизу Гуляйполя та в районі Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки, але без підтвердженого просування.

Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2024 року.

Теги: ворог ISW

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