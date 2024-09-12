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Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року
На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники успішно відбили один штурм ворога в районі Виїмки
фото: Генштаб ЗСУ

На даний час окупанти здійснили вісім атак в напрямку Вугледара

Окупанти завдали п’ять ракетних ударів та 49 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБів, 625 ударів дронами-камікадзе та здійснили 3671 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

Із початку доби відбулося 93 бойових зіткнення, 23 з яких наразі тривають. На Покровському напрямку за попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 276 осіб живої сили, також знищено два танки, дві артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, сім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки противника. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу Гатища, Липців та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили двічі наступальні дії противника, ще одне боєзіткнення триває.

Попередньо, сьогодні ворог втратив 108 окупантів вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили дві бойові броньовані машини, дві артилерійських системи, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено шість артилерійських систем, одну бойову броньовану машину та шість одиниць автомобільної техніки ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбивали 16 атак противника в районі Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки, досі триває три боєзіткнення, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Десять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку населених пунктів Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового, де наші захисники успішно відбили всі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Впродовж дня наші захисники успішно відбили один штурм ворога в районі Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Активність окупантів вилилась в три бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Іванівського та Калинівки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

За підтримки авіації ворог п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

З початку доби в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога.

За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 276 осіб живої сили, також знищено два танки, дві артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, сім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки противника. Ще один танк, дві бойові броньовані машини та одну артсистему ворога пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 22 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. На даний час точиться вісім боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

На даний час окупанти здійснили вісім атак в напрямку Вугледара. Всі їх відбито, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 10
скриншот: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника поблизу Малої Токмачки, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 11
скриншот: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно зупинили чотири штурми російських загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2024 року фото 12
скриншот: deepstatemap.live

Сьогодні відзначаємо воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу значних втрат.

Нагадаємо, триває 932-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб обстріл машини Торецьк озброєння танки ворог штурм

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