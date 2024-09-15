Наступ на Покровськ: ексрозвідник спрогнозував, чи зможе РФ найближчим часом захопити місто

За кількістю особового складу ворог на Покровському напрямку у кілька разів перевищує українських захисників

Армія РФ не зможе захопити Покровськ Донецької області ні до 1 жовтня, як наказав диктатор Володимир Путін, ані пізніше. Втім, окупанти всім силами намагаються увійти до міста. Про це в ефірі телеканалу Freeдом сказав колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Із його слів, Покровський напрямок є для Кремля головним, а пріоритет – це захоплення Покровська. На цю ділянку фронту російське командування підтягує нові резерви для того, «щоб пробити далі хоча б на окремих напрямках».

Утім, зауважує Маломуж, нічого нового в тактиці росіян немає: вона прагне охопити місто з флангів і розпочати операцію з завдання масованих ударів зі штурмами по самому Покровську. Втім, ЗСУ протидіють, створюючи укріплені позиції для завдання контрударів та «пастки».

«Якщо ми говоримо про те, які перспективи захоплення Покровська, я думаю, що зараз, найближчим часом таких перспектив немає. Ми маневруватимемо і далі, відрізаючи певні атаки з флангів і ті напрямки, де вони просунуться. Я вважаю, що ситуація є контрольованою. Вона важка, але, з іншого боку, вже потенціалу великих наступальних операцій тут противник не має», – наголосив експерт.

За кількістю особового складу ворог на Покровському напрямку у кілька разів перевищує українських захисників. За вогневими засобами – у два-три рази. Однак Україна нарощує можливості щодо артилерії та ракет, до того ж озброєння українських підрозділів точніше.

«Наші нестандартні дії з оборони та завдання ударів призводять до того, що не тільки гальмується зараз наступальний процес ворога, але й ми контрнаступаємо. Вже маємо кілька точок, де проводили контрнаступальні операції: і біля Покровська, і в Нью-Йорку. Хоча вони далі намагаються просуватися… Але я думаю, що ані до 1 жовтня, ані надалі вони не захоплять Покровська. Резерви, які також готуються з нашого боку, дозволятимуть завдавати контрударів», – заявив Микола Маломуж.

Нагадаємо, Україна почала атаку на Росію через слабко захищену ділянку кордону. Це дало можливість швидко взяти під контроль більше території, ніж Росія захопила за майже рік свого наступу на сході України. Про це пише The New York Times.

NYT пише, що просування Росії в напрямку Покровська зупинилося на одній ділянці лінії фронту. Як показують карти бойових дій, наступ російських військ на Покровськ зупинили тиждень тому біля міста Селидове. Однак, росіяни продовжили наступ на південному напрямку.