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Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
У Києві лунали потужні вибухи
фото: glavcom.ua

У кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків

У ніч на 2 вересня ворог завдав ракетного удару по Україні. Після низки гучних вибухів у кількох районах столиці викликали екстрені служби. Ворог двічі за ніч атакував Харків. ЗСУ закінчили зачистку кількох населених пунктів на Курщині.

Атака на Київ

Уранці 2 вересня ворог атакував Київ ракетами. Екстрені служби попрямували до Святошинського, Голосіївського та Солом'янського районів. Окрім цього, у Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків.

Медики попрямували у Святошинський та Шевченківський райони.

Унаслідок ракетного удару в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. За попередньою інформацією частково зруйнована котельня.

У Святошинському районі уламки пошкодили нежитлові приміщення. Також горять чотири автомобілі. Частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро «Святошин» та сталося загоряння МАФу поблизу станції метро.

Ворог двічі за ніч атакував Харків

Уранці під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи. Унаслідок атаки є загоряння. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння у садовому товаристві. Щодо жертв та постраждалих наразі інформація не надходила», – зазначив Терехов.

Перед цим уночі РФ атакувала Харків безпілотниками. Про вибухи в місті стало відомо близько першої та після першої години ночі. Терехов попередив про російські «Шахеди» над містом.

Було зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста – в приватний житловий будинок, у Слобідському районі – поблизу освітнього закладу. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Пожежі в Білгороді

Уранці 2 вересня в Білгороді пролунала серія вибухів, після якої в місті спалахнули пожежі.

Мешканці повідомили, що після вибухів над містом з'явився дим. Також очевидці заявляють, що горять будинки та машини.

«Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО. У місті Білгород є прямі попадання в один соціальний та один комерційний об'єкт», – повідомив губернатор області Гладков.

В Ізраїлі пройшов найбільший протест щодо припинення вогню в Секторі Гази

1 вересня десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці після того, як у Секторі Гази знайшли мертвими ще шістьох заручників. Ці протести стали найбільшою подібною демонстрацією за 11 місяців війни. Люди протестували за припинення вогню, перемир’я з ХАМАС та повернення полонених додому.

Ініціатором масштабного страйку стала найбільша профспілка Ізраїлю – Гістадрут. Тисячі людей зібралися біля офісу Нетаньягу в Єрусалимі. У Тель-Авіві родичі заручників пройшли маршем із трунами, символізуючи жертви.

Профспілка заявила, що протести продовжаться й 2 вересня.

ЗСУ закінчили зачистку кількох населених пунктів на Курщині

Українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня – Погребки в Курській області РФ. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня – Погребки», – йдеться в повідомленні.

Водночас ворог окупував Долинівку на Донеччині, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку.

Теги: Харків метро профспілка машини протест будинок Ігор Терехов ворог Білгород ракетна атака

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