Розвідка попередила українців про небезпеку в ресурсах Telegram

Ворог створює ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР

У розвідці зауважили, що ворог намагається ввести українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в оману

Головне управління розвідки Міністерства оборони попередило українців про щонайменше вісім фейкових чатботів, які імітують головного бота розвідки. Про це повідомляє ГУР.

У розвідці зауважили, що ворог намагається ввести українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в оману. Саме тому він створює ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР «Головний бот розвідки». Передавати будь-яку інформацію через такі боти – небезпечно.

Офіційний чатбот Головного управління розвідки знаходиться за посиланням: https://t.me/gur_official_bot

«Посилання на актуальний бот завжди можна знайти на сторінці Головного бота розвідки на сайті ГУР та на офіційних сторінках ГУР в соцмережах. Такі сторінки позначені синьою або зеленою галочкою», – сказано у повідомленні.

З ГУР також можна безпечно і анонімно зв’язатись способами:

електронною поштою: [email protected] ;

; через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41.



Допомогти у боротьбі з фейками можна, залишивши скаргу на чатботи зі списку нижче:

Нагадаємо, українські розвідники провели чергову успішну кібероперацію – зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Telegram. Зазначається, що масив отриманих даних виставлять на продаж, а виручені кошти передадуть на потреби Сил безпеки і оборони України.

До слова, хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони завершили масовану DDOS-атаку на інтернет-інфраструктуру росіян. Унаслідок атаки вдалось уразити найбільші банки та урядові ресурси РФ. Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела.