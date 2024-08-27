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Окупанти поцілили балістикою у готель в Кривому Розі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти поцілили балістикою у готель в Кривому Розі
Окупанти атакували готель в Кривому Розі
фото з відкритих джерел

Рятувальні та медичні служби рятують людей

У ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Про це повідомляють місцеві пабліки.

«Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей», – повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Близько 23:30 26 серпня у Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 26 серпня російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час атаки.

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Теги: ворог готель обстріл Кривий Ріг

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