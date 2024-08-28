Росіяни перекидають війська у Білгородську область: ЗСУ назвали цілі ворога

Cолдатів, яких росіяни перекидають у Білгородську область, можуть застосовувати у подальших штурмах

Противник проводить внутрішні ротації та поповнення за рахунок резервів

Росіяни перекидають свої резерви в Білгородську область. Цих солдатів можуть застосовувати у подальших штурмах. Про це розповів спікер оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев в ефірі телемарафону. Він підтвердив, що росіяни поповнюють особовий склад у Харківській області. Зокрема, вони проводять внутрішні ротації та поповнення за рахунок резервів.

«Також у нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Білгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками – ми повідомлятимемо окремо», – додав Саранцев.

Зазначимо, що кілька днів тому в російських Telegram-каналах розповсюджували повідомлення про те, що українські війська нібито спробували прорватися на територію Білгородської області. Офіційно такі чутки не підтверджували.

Раніше ЦРУ зробило невтішний прогноз для росіян через операцію Збройних сил України на Курщині.

Нагадаємо, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.

Американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми.

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.