Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч

Російські загарбники вкотре атакували Україну ракетами та дронами

У ніч на 27 серпня ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками. Російські загарбники завдали удару по готелю в Кривому Розі. РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Удар по готелю в Кривому Розі

У ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє осіб, ще четверо людей поранено. Про це повідомили голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо перебувають ще п'ять осіб», – зазначив Вілкул.

Голова Криворізького району Євген Ситниченко після 2 години ночі повідомив, що кількість жертв внаслідок атаки росіян на готель Кривого рогу зросла до двох осіб.

У кількох містах лунали вибухи

У ніч на 27 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Після оголошення тривоги через зліт МіГ-31К у кількох містах пролунали вибухи.

Зокрема, вибухи пролунали в Сумах. Про звук вибуху повідомили о 03:21. Також о 03:26 стало відомо про вибухи в Рівному.

Пролунали вибухи в столиці. Раніше в Києві вже лунали вибухи під час тривоги через загрозу БпЛА. У передмісті столиці працювала ППО.

Окрім цього, ракета рухалася в напрямку Старокостянтинова, де згодом пролунали вибухи.

Атака на Запоріжжя

Унаслідок нічної атаки російських «Шахедів» на Запоріжжя загинула людина, двоє осіб отримали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.

За попередніми даними, росіяни завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району.

Федоров повідомив, що загинув чоловік, поранення отримали чоловік і жінка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.

РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині

Російські загарбники окупували селище Птиче Покровського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях», – йдеться в повідомленні.

США відреагували на заклик Зеленського зняти обмеження на удари по РФ

Сполучені Штати Америки продовжать обговорювати з Україною питання зняття обмежень на далекобійні удари по Росії, але в непублічному форматі. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський неодноразово – як публічно, так і в приватному порядку – просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей переданою США зброєю.

«Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку», – додав він.

Представник Білого дому зазначив, що станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає.