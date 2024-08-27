Головна Новини
search button user button menu button

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі
фото з відкритих джерел

Російські загарбники вкотре атакували Україну ракетами та дронами

У ніч на 27 серпня ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками. Російські загарбники завдали удару по готелю в Кривому Розі. РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Удар по готелю в Кривому Розі

У ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє осіб, ще четверо людей поранено. Про це повідомили голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо перебувають ще п'ять осіб», – зазначив Вілкул.

Голова Криворізького району Євген Ситниченко після 2 години ночі повідомив, що кількість жертв внаслідок атаки росіян на готель Кривого рогу зросла до двох осіб.

У кількох містах лунали вибухи

У ніч на 27 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Після оголошення тривоги через зліт МіГ-31К у кількох містах пролунали вибухи

Зокрема, вибухи пролунали в Сумах. Про звук вибуху повідомили о 03:21. Також о 03:26 стало відомо про вибухи в Рівному.

Пролунали вибухи в столиці. Раніше в Києві вже лунали вибухи під час тривоги через загрозу БпЛА. У передмісті столиці працювала ППО.

Окрім цього, ракета рухалася в напрямку Старокостянтинова, де згодом пролунали вибухи. 

Атака на Запоріжжя

Унаслідок нічної атаки російських «Шахедів» на Запоріжжя загинула людина, двоє осіб отримали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров

За попередніми даними, росіяни завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району.

Федоров повідомив, що загинув чоловік, поранення отримали чоловік і жінка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.

РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині

Російські загарбники окупували селище Птиче Покровського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях», – йдеться в повідомленні.

США відреагували на заклик Зеленського зняти обмеження на удари по РФ

Сполучені Штати Америки продовжать обговорювати з Україною питання зняття обмежень на далекобійні удари по Росії, але в непублічному форматі. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський неодноразово – як публічно, так і в приватному порядку – просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей переданою США зброєю.

«Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку», – додав він.

Представник Білого дому зазначив, що станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає.

Теги: обмеження Володимир Зеленський Олександр Вілкул жінка чоловік готель ракета Іван Федоров ворог поранення Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів паралелі між сьогоденням і 2000 роком, коли затонув атомний підводний човен РФ «Курськ»
Зеленський зробив заяву про Курщину в особливий для Путіна день
12 серпня, 20:39
США очікують нових атак на Близькому Сході після обстрілу бази в Іраку
США очікують нових атак на Близькому Сході після обстрілу бази в Іраку
6 серпня, 07:21
Остаточна інформація щодо обсягів руйнувань і кількості постраждалих встановлюється
Росіяни знову атакували Краматорськ: є поранені
11 серпня, 09:53
За мить до зіткнення. Водій військової автівки навіть не пригальмував
У Росії військова вантажівка збила чоловіка на переході на очах у його дітей (відео)
12 серпня, 20:21
За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км
Військова комендатура на Курщині та стрілянина на Тернопільщині. Головне за 15 серпня
15 серпня, 21:00
Грошовий переказ від російського олігарха Хана був заморожений
«Пожертвував» доньці і зятю $23 млн: Швейцарія зловила на гарячому мільярдера з Росії
16 серпня, 21:36
Запуск російської ракети «Іскандер»
«Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні
20 серпня, 10:29
Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості
Атака на Одещину: серед поранених є дитина
Вчора, 11:27
Зеленський розповів про новий вітчизняний дрон
Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця»
24 серпня, 12:28

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
52K
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
20K
У Києві на лівому березі сталася пожежа
16K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Загибель мільярдера на яхті в Італії: ЗМІ назвали ім'я головного підозрюваного

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua