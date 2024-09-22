Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2024 року

Важкі бої тривають на Покровському напрямку

Російські загарбники завдали по території України один ракетний (2 ракети), 52 авіаційних удари (зокрема, задіяв 71 КАБ) та 625 ударів дронами-камікадзе, здійснив більше 3900 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 121 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу. Наші воїни завдають ворогу вагомих втрат, виснажуючи їхній бойовий потенціал. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи чотири рази безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. За наявною інформацією, за сьогодні противник на даному напрямку втратив понад 40 військовослужбовців вбитими та пораненими.

Наші захисники знищили протитанковий засіб противника, дві одиниці автомобільної техніки та 37 БпЛА, також було пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи та автомобіль окупанта.

На Куп’янському напрямку

Чотирнадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. На цей час тривають чотири боєзіткнення у районах Петропавлівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку

П’ять атак ворога на даний час відбивають українські воїни поблизу Макіївки, Невського та Білогорівки на Лиманському напрямку. Сім штурмових дій ворога протягом дня було зупинено неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви.

На Сіверському напрямку

Наші війська зупинили спробу противника покращити тактичне положення поблизу Виїмки. Окупанти зазнали втрат. Ще один бій у цій локації триває.

Краматорському напрямку

Завершились невдачею сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків. Досі триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні шість разів штурмували у районах Дачного, Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна та штурмова авіація. Продовжуються бойові дії у двох локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районах Неліпівки і Щербинівки.

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 27 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Маринівки та Новоторецька. Триває боєзіткнення поблизу Миролюбівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 163 окупанта. Знищено РСЗВ БМ-21 «Град», шість артилерійських систем, танк, БМП, два протитанкових засоби, п’ять автомобілів та три мотоцикли загарбників. Також пошкоджено 13 артилерійських систем, два танки, БМП та 12 автомобілів.

На Курахівському напрямку

За минулу добу нараховалося 11 бойових зіткнень. Війська РФ намагалися просунутися в районах населених пунктів Гірник, Цукурине, Желанне Друге, Катеринівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку

Відбито одну атаку ворожих підрозділів, точаться три бої в районі Вугледару.

На Оріхівському напрямку

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дві атаки неподалік населеного пункту Роботине. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку

Ворожий штурм зазнав невдачі.

На решті напрямків – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 27 КАБ.

Нагадаємо, триває 943-й день повномасштабної війни в Україні.