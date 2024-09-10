Росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: як вберегтися від шахраїв

Шахраї обіцяють українцям допомогу у пошуку рідних у ворожому полоні або інформацію про них

Координаційний штаб: Надана на сумнівних платформах інформація може зашкодити українським захисникам у полоні

Росіяни почали копіювати створені Координаційним штабом державні проєкти для російських родичів полонених. Такі «двійники» обіцяють українцям допомогу у пошуку рідних у ворожому полоні або інформацію про них. Про це попередили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Ворог навмисно намагається залучити якнайбільшу авдиторію та накопичити відомості про українців для своїх підступних цілей, а саме – вербування громадян, шантажу, погроз, маніпуляції настроями родин Оборонців та розхитування суспільства», – попередили у Координаційному штабі.

Там також підкреслили, що в жодному разі не можна надавати стороннім застосункам, а також анонімним джерелам, номери своїх телефонів, банківських рахунків, персональні дані або дані своїх близьких.

Коордштаб попереджає – надана на сумнівних платформах інформація чи персональні дані можуть зашкодити українським захисникам у полоні.

Нещодавно було виявлено фейковий сайт, за допомогою якого шахраї можуть розповсюджувати шкідливе посилання через електронну пошту, месенджери, чи соцмережі нібито від імені ДТЕК Київські електромережі з метою викрадення персональних даних або розповсюдження комп’ютерних вірусів.

До слова, шахраї активно почали використовувати у своїх злочинних кіберсхемах аудіодіпфейки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. У відомстві розповіли як захиститися від аферистів.

Також в Укренерго попередили про роботу шахраїв, які використовують назву компанії для привернення уваги до своїх сторінок.