Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: як вберегтися від шахраїв

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: як вберегтися від шахраїв
Шахраї обіцяють українцям допомогу у пошуку рідних у ворожому полоні або інформацію про них
фото з відкритих джерел

Координаційний штаб: Надана на сумнівних платформах інформація може зашкодити українським захисникам у полоні

Росіяни почали копіювати створені Координаційним штабом державні проєкти для російських родичів полонених. Такі «двійники» обіцяють українцям допомогу у пошуку рідних у ворожому полоні або інформацію про них. Про це попередили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Ворог навмисно намагається залучити якнайбільшу авдиторію та накопичити відомості про українців для своїх підступних цілей, а саме – вербування громадян, шантажу, погроз, маніпуляції настроями родин Оборонців та розхитування суспільства», – попередили у Координаційному штабі.

Там також підкреслили, що в жодному разі не можна надавати стороннім застосункам, а також анонімним джерелам, номери своїх телефонів, банківських рахунків, персональні дані або дані своїх близьких.

Коордштаб попереджає – надана на сумнівних платформах інформація чи персональні дані можуть зашкодити українським захисникам у полоні.

Нещодавно було виявлено фейковий сайт, за допомогою якого шахраї можуть розповсюджувати шкідливе посилання через електронну пошту, месенджери, чи соцмережі нібито від імені ДТЕК Київські електромережі з метою викрадення персональних даних або розповсюдження комп’ютерних вірусів. 

До слова, шахраї активно почали використовувати у своїх злочинних кіберсхемах аудіодіпфейки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. У відомстві розповіли як захиститися від аферистів.

Також в Укренерго попередили про роботу шахраїв, які використовують назву компанії для привернення уваги до своїх сторінок. 

Читайте також:

Теги: викрадення ворог соцмережі шахрайство росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 492 населені пункти
Окупанти атакували енергооб’єкти на півночі та півдні України
14 серпня, 11:22
Цивільне населення закликають негайно евакуюватися з міста
Війська РФ за 10 км від міста: влада Покровська закликає жителів евакуюватися
15 серпня, 22:25
Путін дав завдання своїй армії повернути Курськ, не знімаючи сили з ключових ділянок на Донбасі
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
20 серпня, 14:57
Від початку цієї доби відбулося 110 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року
22 серпня, 00:00
Під час екстрених відключень світла планові графіки не діють
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки
30 серпня, 11:48
Українська делегація в США
США виділять Україні 800 мільйонів доларів на відновлення енергетики
31 серпня, 18:53
За інформацією від «Укренерго» завтра буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби
Відключення світла: як діятимуть графіки 6 вересня
5 вересня, 19:41
За вчинене фігурантам справи загрожує до восьми років позбавлення волі
Замість «легких» грошей – за ґрати: поліція зловила чергових паліїв авто ЗСУ
6 вересня, 19:03
За словами Сирського, в результаті операції ЗСУ було створено свою зону безпеки в районі Курська
Сирський розповів, як було зірвано російський наступ на Сумську область
Вчора, 00:46

Кримінал

Росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: як вберегтися від шахраїв
Росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: як вберегтися від шахраїв
Побиття військовослужбовця у Смілі: нападнику оголошено підозру
Побиття військовослужбовця у Смілі: нападнику оголошено підозру
Приватбанк повернуть Ігорю Коломойському? Рішення суду
Приватбанк повернуть Ігорю Коломойському? Рішення суду
Родина засудженого за зґвалтування нардепа Іванісова скупила авто й нерухомості на майже $2 млн
Родина засудженого за зґвалтування нардепа Іванісова скупила авто й нерухомості на майже $2 млн
Резонансне побиття військового у Смілі. З’явилася реакція МВС
Резонансне побиття військового у Смілі. З’явилася реакція МВС
У Смілі бандит пригрозив сім’ї військового розправою. Нардеп Рудик звернувся до МВС
У Смілі бандит пригрозив сім’ї військового розправою. Нардеп Рудик звернувся до МВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція Міжнародного кримінального суду
8557
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
6255
«План перемоги» Зеленського. Війну можна завершити вже цієї осені?

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua