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Зеленський і Туск обговорили посилення захисту України від ударів РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський і Туск обговорили посилення захисту України від ударів РФ
Зеленський подякував Туску за позицію щодо санкцій проти Росії
скриншот з відео

На тлі щоденного загострення російських атак президент України повідомив про 52 поранених лише за одну добу та наголосив на важливості допомоги Польщі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час переговорів сторони обговорили загострення російських обстрілів та кроки, які допоможуть зміцнити захист України від ворожих атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, польський прем'єр добре поінформований про ситуацію з російськими обстрілами та їхнє щоденне посилення. Президент наголосив, що російські війська фактично постійно застосовують проти України ударні безпілотники типу шахед.

Зокрема, лише протягом 15 жовтня внаслідок російських атак поранення отримали 52 людини. Глава держави повідомив, що протягом дня російські війська завдали ударів по магазину, фармацевтичному заводу та логістичних об'єктах.

Зеленський наголосив, що за таких обставин особливо важливою залишається допомога Польщі у протидії російським атакам. Під час зустрічі президент України та польський прем'єр детально обговорили наявні загрози й заходи, спрямовані на посилення захисту української території.

«Дуже детально обговорили всі наявні загрози та кроки, які допоможуть зміцнити наш захист від російських ударів», – зазначив Зеленський.

Окрему увагу сторони приділили санкційній політиці щодо Росії. Український президент подякував Дональду Туску за чітку та принципову позицію стосовно обмежень проти країни-агресорки.

Зеленський наголосив на неприпустимості рішень, які могли б сприяти продовженню російської агресії. «Не може бути кроків, які допомагають Росії продовжувати цю війну», – підкреслив президент України.

Нагадаємо, що раніше Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України та продовження військової допомоги на тлі масованих російських атак і проблем із супутниковим зв'язком Starlink

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Теги: Польща Дональд Туск Володимир Зеленський

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