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Після дозволів на продаж нафти РФ палає Київ – Зеленський назвав реальну ціну поступок агресору

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Після дозволів на продаж нафти РФ палає Київ – Зеленський назвав реальну ціну поступок агресору
Росіяни атакували енергетичні об'єкти у Києві
фото: ДСНС України

Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати, Європу та інших міжнародних партнерів обмежити спроможність Росії воювати

Відновлення дозволів для Росії продавати нафтопродукти одразу конвертується у нові атаки на українські міста. Реакцією на послаблення економічного тиску на Москву стала чергова масована комбінована атака по Києву із застосуванням реактивних шахедів та балістичних ракет проти енергетичних об'єктів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

«Кожен додатковий мільярд доларів, які вони зможуть заробити на експорті, вони витратять саме на це – на пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, на посилення «шахедів» і виробництво ракет та ще на додаткових найманців на фронт. Російський вибір – це війна. І вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати, Європу та інших міжнародних партнерів надіслати чіткі й сильні сигнали – посилити підтримку України та жорстко обмежити спроможність Росії воювати.

«Учора, на жаль, були зовсім інші сигнали для Росії – сигнали, що атакувати надалі начебто можна. І це потрібно виправляти. Потрібні сильні сигнали від Сполучених Штатів, від Європи, від інших партнерів. На підтримку України та на обмеження російської здатності воювати і тероризувати людей. Дякую всім, хто з Україною!», – заявив президент.

Нагадаємо, унаслідок російських атак на Київську область протягом останньої доби постраждали шестеро людей. Ворожі безпілотники пошкодили житлові будинки та об'єкти інфраструктури у п'яти районах області. 

У Києві під час російської атаки 10 жовтня зафіксовано влучання в будівлю ресторану в Оболонському районі.

Раніше мер інформував про наслідки атаки в Солом'янському районі. Зокрема, попередньо, уламки безпілотника впали на 25-поверховий житловий будинок. Також зафіксовано влучання уламків у восьмиповерхову офісну будівлю. На місця подій направили екстрені служби.

Крім того, через пошкодження енергетичного об'єкта в Київській області погіршилася ситуація з електропостачанням столиці. У місті також виникли перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.

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Теги: війна Володимир Зеленський нафтопродукти росія Київ

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