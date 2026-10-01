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«Усі тут». Зеленський на фронті повторив легендарне відео перших днів вторгнення

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Усі тут». Зеленський на фронті повторив легендарне відео перших днів вторгнення
Зеленський повторив своє відоме відео 2022 року
скриншот

Замість політиків і посадовців поруч із президентом цього разу з'явилися бойові командири

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня захисників і захисниць України відтворив відоме відео, яке записав у Києві 25 лютого 2022 року. Цього разу замість представників політичного керівництва держави у ролику з'явилися бойові командири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення президента. 

Нове відео Зеленський записав на фронті. Президент пояснив, що у важливі державні дати часто звертається до українців зі знакових місць – Майдану, Софії чи Лаври. Однак цього разу обрав одну з точок на передовій, де «сьогодні пишеться історія». 

Наприкінці звернення Зеленський згадав українських бойових командирів та командувачів. У цей момент відео повторює композицію відомого ролика лютого 2022 року. «І наші бойові командири, і тепер уже бойові командувачі – вони завжди з нами, з Україною, ось тут», – сказав президент.

Після цього у кадрі один за одним з'являються Хмара, Драпатий, Паліса, Редіс, Білецький, Ішкулов, Апостол, Скред та Оболєнський. Зеленський називає їхні прізвища або позивні.

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Президент наголосив, що разом із ними Україну захищають сотні тисяч військовослужбовців. «Усі наші командири – і інші командири – та ще сотні, сотні тисяч наших воїнів, які стоять щитом, щоб Україна залишалася нашим домом», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року, коли російські війська намагалися прорватися до Києва, Зеленський записав коротке відео біля Офісу президента. Разом із ним у кадрі були тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Тоді Зеленський заявив, що керівництво держави залишається в Києві. У той день в Офісі президента також повідомляли, що російський план передбачав захоплення столиці та знищення керівництва України.

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Теги: Андрій Білецький Павло Паліса Михайло Драпатий Євген Хмара Міноборони фронт військові Володимир Зеленський

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