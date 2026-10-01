«Усі тут». Зеленський на фронті повторив легендарне відео перших днів вторгнення

Замість політиків і посадовців поруч із президентом цього разу з'явилися бойові командири

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня захисників і захисниць України відтворив відоме відео, яке записав у Києві 25 лютого 2022 року. Цього разу замість представників політичного керівництва держави у ролику з'явилися бойові командири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення президента.

Нове відео Зеленський записав на фронті. Президент пояснив, що у важливі державні дати часто звертається до українців зі знакових місць – Майдану, Софії чи Лаври. Однак цього разу обрав одну з точок на передовій, де «сьогодні пишеться історія».

Наприкінці звернення Зеленський згадав українських бойових командирів та командувачів. У цей момент відео повторює композицію відомого ролика лютого 2022 року. «І наші бойові командири, і тепер уже бойові командувачі – вони завжди з нами, з Україною, ось тут», – сказав президент.

Після цього у кадрі один за одним з'являються Хмара, Драпатий, Паліса, Редіс, Білецький, Ішкулов, Апостол, Скред та Оболєнський. Зеленський називає їхні прізвища або позивні.

Президент наголосив, що разом із ними Україну захищають сотні тисяч військовослужбовців. «Усі наші командири – і інші командири – та ще сотні, сотні тисяч наших воїнів, які стоять щитом, щоб Україна залишалася нашим домом», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року, коли російські війська намагалися прорватися до Києва, Зеленський записав коротке відео біля Офісу президента. Разом із ним у кадрі були тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Тоді Зеленський заявив, що керівництво держави залишається в Києві. У той день в Офісі президента також повідомляли, що російський план передбачав захоплення столиці та знищення керівництва України.